В Китае в результате наводнения погибли семь человек

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Наводнение в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР унесло жизни семи человек, разрушению подверглись порядка 100 зданий, экономический ущерб от разгула стихии составил около 8,7 миллиона долларов, сообщает агентство Синьхуа.

Сильные дожди прошли в четырех городах региона во вторник и среду, они вызвали наводнение привели к значительным разрушениям. По информации регионального центра по контролю за наводнениями, более 100 домов были разрушены, также пострадало порядка 1330 гектаров сельхозугодий.

На месте работают спасатели и специалисты по ликвидации последствий стихийных бедствий.