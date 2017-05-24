В СМИ появилась информация об отце подозреваемого во взрыве в Манчестере

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Отец подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании, заявил экс-сотрудник службы безопасности Ливии Абдель-Басит Харун, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее СМИ сообщили, что недалеко от дома подозреваемого в совершении теракта Салмана Абеди проживала группа членов LIFG. По данным издания Telegraph, одним из них был Абд аль-Басет Аззуз, эксперт по изготовлению бомб, уехавший из Великобритании в Ливию, чтобы управлять группировкой, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Газета сообщала в 2014 году, что под руководством Аззуза действуют порядка 200-300 боевиков.

Харун заявил, что лично был знаком с отцом Салмана Абеди — Рамаданом Абеди, который был членом LIFG в 1990-х годах. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, около 120 получили ранения. Всего лечение в больницах проходят 64 человека, 20 находятся в критическом состоянии. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).