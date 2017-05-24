В Латвии потребовали проверить слова депутата о "русских вшах"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Латвийский правозащитник Владимир Линдерман попросил генпрокуратуру Латвии дать правовую оценку словам депутата сейма Эдвинса Шноре о "русских вшах". Об этом сообщает Sputnik Латвия.

По словам активиста, высказывание Шноре подпадает под статью о разжигании национальной, этнической и расовой розни.

"Образный ряд — сравнение русских с вшами — его даже национализмом не назовешь, это классический нацистский прием", — прокомментировал Линдерман. По его мнению, перспективы у заявления в генпрокуратуру есть, хотя и небольшие.

Ранее депутат Эдвинс Шноре объявил о необходимости бороться с "русской средой" в Латвии как "последствием советской оккупации" и сравнил русскоязычное население страны с вшами.

"Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно извлечь ее будет трудно", — заявил Шноре.