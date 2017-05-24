Трамп поддержал Евросоюз в необходимости "привлечь Россию к ответу" за Крым

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживает Европу в том, то "Россию нужно привлечь к ответу за действия в Крыму и на Востоке Украины" и заставить выполнять минские соглашения, сообщил Белый дом по итогам переговоров лидера с США с президентом и премьер-министром Италии.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Крыму и восточной Украине, и отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять обязательства, взятые по условиям минских соглашений", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп во вторник прибыл в Рим, где встретился с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и президентом Италии Серджо Маттареллой. Лидер США находился в Италии менее суток и теперь направляется в Брюссель. В бельгийской столице президент США примет участие в саммите НАТО 25 мая.