США хотят, чтобы НАТО присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США хотят, чтобы НАТО формально присоединилась к коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь США дал на борту самолета Airforce One брифинг журналистам президентского пула.

"США хотят, чтобы НАТО формально присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ*… Некоторые страны пока еще не полностью участвуют (в коалиции), но он (президент США Дональд Трамп) думает, что они скоро присоединятся", — приводятся слова Тиллерсона в сообщении пула Белого дома.

Госсекретарь США заявил, что присоединения всего Альянса к коалиции по борьбе с ИГ "будет действительно важным шагом для них". "Они были наблюдателями. Но сейчас они все больше и больше вовлекаются в реальную борьбу с ИГ. Я считаю, что генсек (НАТО Йенс) Столтенберг чувствует, что это будет важным шагом для них. Есть пара стран, которые все еще над этим думают. У меня были встречи с (представителем) одной из них. Я думаю, что они намерены поддержать НАТО в присоединении и становлении участником борьбы против ИГ", — подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, может ли данная тема быть рассмотрена на предстоящем саммите НАТО, Тиллерсон заявил, что это зависит от генсека Альянса.

*Террористическая организация, запрещенная в России.