Трамп и папа Римский в ходе встречи обсудили терроризм, сообщил Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Терроризм и радикализация молодежи обсуждались в среду в ходе аудиенции президента США Дональда Трампа у папы Римского Франциска в Ватикане, сообщил журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Обсуждались "терроризм и радикализация молодых людей", заявил Тиллерсон журналистам на борту №1 по дороге из Рима в Брюссель.

Также Тиллерсон заявил, что недавний теракт в британском Манчестере "лишь укрепит решимость союзников по НАТО".

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, около 120 получили ранения. Всего лечение в больницах проходят 64 человека, 20 находятся в критическом состоянии. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).