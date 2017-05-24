Глава полиции Манчестера подтвердил, что теракт был организован группой лиц

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть".

"Очевидно, что речь идет о сети", — сказал Хопкинс на пресс-конференции в среду.

Он подтвердил, что на данный момент задержаны четыре человека и что в среду днем был проведен рейд в центре города.

"Расследование продолжается, так что я не буду комментировать далее", — отметил он.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.