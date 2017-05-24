Россия представила проект конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Россия представила в венской штаб-квартире ООН проект конвенции организации о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности, которая, в случае одобрения и принятия членами ООН, поможет защитить сферу информационных технологий во всем мире от активизировавшихся в последнее время кибератак и эффективнее привлекать к ответственности виновников.

По словам представителя МИД РФ на презентации Юлии Томиловой, в настоящее время в мире отсутствуют адекватные и эффективные механизмы правового реагирования на киберугрозы.

"Складывается ситуация, что преступники, использующие информационно-коммуникационные технологии, развиваются, а мы, я имею в виду мировое сотрудничество, стоим на месте. Поэтому мы считаем, что приоритетом на данном направлении должна стать скорейшая разработка полноценной универсальной международно-правовой базы сотрудничества, а также единой терминологической базы", — сказала она.

В связи с этим Россия считает необходимой и своевременной разработку универсального документа для противодействия информационной преступности, учитывающего реалии всех государств, добавила она.

Документ основан на ряде существующих конвенций: так называемая Будапештская конвенция Совета Европы от 2001 года о борьбе с киберпреступностью, Конвенция ООН о борьбе с коррупцией и терроризмом и другие.

В настоящем документе предлагается установление уголовной ответственности на законодательном уровне государств-подписантов за совершение преступлений в сфере информационных технологий и предупреждение таких нарушений закона, а также развитие мирового сотрудничества в этой сфере, в том числе путем оперативного обмена информацией и подготовки кадров.

Положения документа при реализации их в разных странах позволят, например, передавать осуждённых преступников из одной страны в другую даже в том случае, если между государствами нет профильных двусторонних соглашений.

Всего конвенция криминализирует 14 различных видов преступных деяний, среди которых неправомерный доступ к компьютерной информации и ее перехват, создание и использование вредоносных программ, спама, преступления, связанные с детской порнографией.

"Нам кажется, что в нашей конвенции мы постарались учесть, опираясь на мнение наших коллег, все имеющиеся киберугрозы", — отметила Томилова.

Согласно проекту, вступить в силу конвенция должна будет на девяностый день после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты от страны или другого документа о принятии, утверждении или присоединении к ней.

В настоящий момент о дальнейших шагах по продвижению проекта можно будет говорить после получения отзывов от заинтересовавшихся государств, заключила представитель МИД РФ.