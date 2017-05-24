Джентилони: лидеры G7 подтвердят приверженность борьбе с террором

РИМ, 24 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите 26-27 мая "подтвердят общую приверженность борьбе с терроризмом", написал в своем Twitter премьер Италии Джентилони.

В среду он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в резиденции американского посла в столице Италии.

Con @realDonaldTrump colloquio in preparazione del vertice di Taormina. Da #G7 impegno comune contro il terrorismo pic.twitter.com/HorniREFHW — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 24 мая 2017 г.

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Как сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в правительстве, главными темами переговоров Джентилони и Трампа стали терроризм и саммит G7, который состоится 26-27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии.

Предстоящая встреча на Сицилии рассматривается как возможность продемонстрировать единство стран "Большой семерки" и общие обязательства по борьбе с терроризмом после недавнего теракта в Манчестере.

Лидеры двух стран также подняли вопрос миграции как глобального вызова, который будет обсуждаться на саммите 26-27 мая, а также обсудили тему климата и торговых обменов. По информации телеканала Rainews24, Джентилони и Трамп также обсудили отношения с Россией и ситуацию на Украине.

Трамп прибыл во вторник вечером на Апеннины в ходе своего первого зарубежного турне. В среду утром он посетил Ватикан, а затем побывал в Квиринальском президентском дворце, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. В бельгийской столице президент США примет участие в саммите НАТО 25 мая.

"Я покидаю Ватикан с большей чем когда-либо решимостью достичь мира на нашей планете", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter после встречи с папой Римским.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2017 г.

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