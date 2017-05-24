В Белоруссии перекрыли канал поставки овощей и фруктов из ЕС в Россию

МИНСК, 24 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Финансовая милиция Белоруссии ликвидировала теневой канал поставки плодоовощной продукции в Россию, сообщила в среду пресс-служба белорусского комитета госконтроля.

"Проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая оказывала содействие недобросовестным субъектам хозяйствования Российской Федерации по транзиту из стран Евросоюза в РФ плодоовощной продукции, входящей в санкционный список и запрещенной к ввозу в Россию", — говорится в сообщении.

По данным комитета, пять граждан Белоруссии, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуск их в свободное обращение. В общей сложности было оформлено около 9 тысяч тонн плодоовощной продукции (свыше 600 грузовых автомобилей). В качестве вознаграждения от заказчиков они получили более 1,2 миллиона белорусских рублей наличными (около 650 тысяч долларов), отмечается в сообщении.

"Организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по "теневым схемам" за наличный расчет у поставщиков из Евросоюза. Они же нанимали перевозчиков и контролировали доставку фруктов и овощей на территорию Российской Федерации. От белорусских лжепредпринимателей требовалось таможенное оформление груза", — подчеркнули в пресс-службе.

По информации ведомства, в отношении участников преступной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство". У них изъято более 100 тысяч долларов, документы и электронные носители информации.

"Активные участники преступной группы задержаны. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные и проверочные мероприятия", — говорится в сообщении.