Сейм Польши отклонил предложение о вотуме недоверия министру обороны

ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты сейма Польши в среду отклонили предложение оппозиции о вотуме недоверия главе министерства обороны Антони Мачеревичу, передает корреспондент РИА Новости.

Против вынесения вотума недоверия министру выступили 238 депутатов, за — 190, еще 14 воздержались.

Предложение о вотуме недоверия Мачеревичу около месяца назад внесла в парламент крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа".

"Опасный министр" и безопасная Польша

Член "Гражданской платформы", бывший министр обороны Томаш Семоняк, представляя в сейме инициативу о вотуме недоверия, заявил, что "нахождение Мачеревича на этом посту вредит безопасности Польши".

Премьер-министр Беата Шидло, выступая по вопросу вотума в сейме, высказалась резко против. "Антони Мачеревич восстанавливает то, что вы разрушили", — заявила она, обращаясь к оппозиции. По ее словам, министр обороны "проводит реформы, которые делают польскую армию сильной, а Польшу — безопасной".

Ее особенно возмутило то, что рассмотрение вопроса о вотуме недоверия происходит в преддверии встречи глав стран НАТО 25 мая в Брюсселе. "Это не умно и безответственно. Это вредно и является кардинальной ошибкой", — заявила глава польского правительства.

В июле минувшего года перед варшавским саммитом НАТО "Гражданская платформа" уже инициировала вынесение вотума недоверия Мачеревичу. Тогда сейм большинством голосов отклонил эту инициативу.

Претензии оппозиции

Сам Мачеревич заявил, что только при его нахождении на посту министра на цели модернизации армии "были выделены все необходимые деньги". При этом он обвинил предыдущее правительство и руководство военного ведомства в "коррупции и недееспособности". В качестве одного из своих достижений он огласил то, что "на территории Польши находятся войска США и НАТО". "Вы об этом даже не мечтали", — обратился он к оппонентам.

Ранее лидер партии Гжегож Схетына заявил журналистам, что оппозиция имеет к Мачеревичу множество претензий. В частности, относительно того, что бывший глава комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский имел доступ к документам о переговорах на тему приобретения Польшей французских многоцелевых вертолетов Caracal. В прошлом году Польша отказалась от крупного контракта на их закупку. Берчиньский недавно заявил, что именно он убедил министра обороны не приобретать эти вертолеты.

Другой претензией, которая регулярно обсуждается оппозицией, является личность бывшего официального представителя военного ведомства, главы политического кабинета МО Бартоломея Мищевича. В польских изданиях регулярно появлялись сообщения о вероятном превышении им полномочий. Наиболее широко обсуждаемой стала статья газеты Fakt, которая сообщила о посещении официальным представителем МО вечеринки в клубе в Белостоке. Утверждалось, что для поездки в клуб он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По сведениям издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа — министра обороны Антони Мачеревича и предлагал некоторым работу в ведомстве. Недавно Мищевич был уволен с должности и исключен из правящей партии "Право и справедливость".

Также в польских СМИ активно обсуждают взаимоотношения министра обороны и президента Анджея Дуды. Оппозиционные политики считают, что Дуда не имеет власти над Мачеревичем. В середине марта президент направил министру обороны два письма, в которых требовал принять "соответствующие меры" в вопросах комплектования должностей атташе по делам обороны, в частности в США, Великобритании и на Украине, а также предоставить сведения о создании командования дивизии в Эльблонге, которое должно координировать действия многонациональных батальонов НАТО на восточном фланге Альянса.