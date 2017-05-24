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В мире

Сейм Польши отклонил предложение о вотуме недоверия министру обороны

16:5124.05.2017
(обновлено: 16:52 24.05.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фотоЗал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты сейма Польши в среду отклонили предложение оппозиции о вотуме недоверия главе министерства обороны Антони Мачеревичу, передает корреспондент РИА Новости.

Против вынесения вотума недоверия министру выступили 238 депутатов, за — 190, еще 14 воздержались.

Предложение о вотуме недоверия Мачеревичу около месяца назад внесла в парламент крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа".

"Опасный министр" и безопасная Польша

Бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына
© AP Photo / Markus Schreiber
Экс-глава МИД Польши: заявления минобороны Мачеревича компрометирует армию
Член "Гражданской платформы", бывший министр обороны Томаш Семоняк, представляя в сейме инициативу о вотуме недоверия, заявил, что "нахождение Мачеревича на этом посту вредит безопасности Польши".

Премьер-министр Беата Шидло, выступая по вопросу вотума в сейме, высказалась резко против. "Антони Мачеревич восстанавливает то, что вы разрушили", — заявила она, обращаясь к оппозиции. По ее словам, министр обороны "проводит реформы, которые делают польскую армию сильной, а Польшу — безопасной".

Ее особенно возмутило то, что рассмотрение вопроса о вотуме недоверия происходит в преддверии встречи глав стран НАТО 25 мая в Брюсселе. "Это не умно и безответственно. Это вредно и является кардинальной ошибкой", — заявила глава польского правительства.

В июле минувшего года перед варшавским саммитом НАТО "Гражданская платформа" уже инициировала вынесение вотума недоверия Мачеревичу. Тогда сейм большинством голосов отклонил эту инициативу.

Варшава. Архивное фото
© Fotolia / Vesta48
Экс-министр обороны Польши о деятельности Мачеревича: он вредит стране
Сам Мачеревич заявил, что только при его нахождении на посту министра на цели модернизации армии "были выделены все необходимые деньги". При этом он обвинил предыдущее правительство и руководство военного ведомства в "коррупции и недееспособности". В качестве одного из своих достижений он огласил то, что "на территории Польши находятся войска США и НАТО". "Вы об этом даже не мечтали", — обратился он к оппонентам.

Претензии оппозиции

Ранее лидер партии Гжегож Схетына заявил журналистам, что оппозиция имеет к Мачеревичу множество претензий. В частности, относительно того, что бывший глава комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский имел доступ к документам о переговорах на тему приобретения Польшей французских многоцелевых вертолетов Caracal. В прошлом году Польша отказалась от крупного контракта на их закупку. Берчиньский недавно заявил, что именно он убедил министра обороны не приобретать эти вертолеты.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AFP 2017 / Marek Jezierski
Мнение: заявления Мачеревича часто вызывают смех и в Польше
Другой претензией, которая регулярно обсуждается оппозицией, является личность бывшего официального представителя военного ведомства, главы политического кабинета МО Бартоломея Мищевича. В польских изданиях регулярно появлялись сообщения о вероятном превышении им полномочий. Наиболее широко обсуждаемой стала статья газеты Fakt, которая сообщила о посещении официальным представителем МО вечеринки в клубе в Белостоке. Утверждалось, что для поездки в клуб он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По сведениям издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа — министра обороны Антони Мачеревича и предлагал некоторым работу в ведомстве. Недавно Мищевич был уволен с должности и исключен из правящей партии "Право и справедливость".

Также в польских СМИ активно обсуждают взаимоотношения министра обороны и президента Анджея Дуды. Оппозиционные политики считают, что Дуда не имеет власти над Мачеревичем. В середине марта президент направил министру обороны два письма, в которых требовал принять "соответствующие меры" в вопросах комплектования должностей атташе по делам обороны, в частности в США, Великобритании и на Украине, а также предоставить сведения о создании командования дивизии в Эльблонге, которое должно координировать действия многонациональных батальонов НАТО на восточном фланге Альянса.

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