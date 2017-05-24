ЕС ожидает, что страны G7 в Италии повторят ранее занятую позицию по России

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ожидает, что лидеры стран "большой семерки" на саммите в Италии повторят ранее занятую позицию по России, в том числе по санкциям, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Комментируя повестку саммита G7 в Италии, он отметил, что вопрос санкций "однозначно будет обсуждаться в Таормине".

"По вопросу России, Украины, например, который также может обсуждаться ЕС в июне, мы ожидаем, что позиция G7, выраженная в Эльмау в 2015 году и в Исэ-Симе в 2016 году, будет подтверждена в рамках заседания в пятницу и субботу в Таормине", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным. ЕС участвует в саммитах G7 на регулярной основе.

Отвечая на вопрос, какова позиция ЕС по возвращению России в формат G7, он заявил: "Мы ожидаем, и это будет и нашей позицией и, я думаю, позицией США, если учитывать подготовку к встрече G7 в Таормине, мы продолжим придерживаться позиции, которая была ясно заявлена в Эльмау и Исэ-Симе". "Она гласит, что мы ожидаем от России выполнения минских соглашений. Факт того, что за последние несколько лет мы работаем в формате G7, а не G8, напрямую связан с фактом российской агрессии на Украине", — добавил представитель Евросоюза.

На саммитах в Германии и в Японии лидеры стран G7 подтвердили свой подход по санкциям против РФ, связав продолжительность их действия с полным выполнением минских отношений.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.