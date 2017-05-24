Обвиняемые в подготовке путча в Черногории в суде заявили о невиновности

БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Бывший командир жандармерии Сербии Братислав "Бато" Дикич и другие обвиняемые в подготовке госпереворота на прошедших в октябре парламентских выборах в Черногории в среду перед судьей заявили о своей невиновности, передает Радио и телевидение республики (RTCG).

Председательствующий судья коллегии Высшего суда Драгое Йович пятого мая был вынужден перенести заседание на 24 мая по просьбе защиты обвиняемых, которым потребовалось время на ознакомление с обвинительным актом на 129 страницах, со 118 вещдоками и 33 записями прослушки телефонных разговоров.

В среду в зале суда не появились обвиняемые лидеры оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также водитель Мандича – Михайло Чадженович, который ранее попросил разрешения суда на свое отсутствие. Названный Специальной прокуратурой лидером преступной группы из 14 человек, которая должна была произвести вооруженный захват власти и ликвидацию премьера Мило Джукановича 16 октября, Дикич полностью отрицал свою вину.

"Я – жертва обвинения… Я не подготавливал, не пытался совершить, не совершал того, что мне вменяется в вину", — цитирует телеканал бывшего командира сербской жандармерии.

Он подчеркнул, что считает обвинение "сфабрикованным и незаконным", а также отметил, что не знает никого из оппозиционного ДФ и других обвиняемых в подготовке переворота с целью "препятствования вступлению Черногории в НАТО".

Защита всех обвиняемых отвергла позицию спецпрокуратуры. Помимо девяти граждан Сербии и трех граждан Черногории, обвинение также выдвинуто в отношении двух граждан России – Эдуарда Широкова (фигурирующего также под фамилией Шишмаков) и Владимира Попова. По мнению спецпрокуратуры республики, россияне направляли и дистанционно руководили деятельностью преступной группы. Их предполагается судить заочно.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.-0-