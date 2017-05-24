Военные взяли под охрану резиденцию британского премьера

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Военнослужащие прибыли на лондонскую Даунинг-стрит, чтобы взять под охрану резиденцию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Прибытие военных на Даунинг-стрит в прямом эфире показывают британские телеканалы. Мэй находится сейчас в резиденции.
Чуть раньше военные прибыли в Букингемский дворец, а также в главное здание лондонской полиции.
По словам министра внутренних дел Амбер Радд, сегодня 984 военнослужащих будут направлены на обеспечение безопасности в Лондоне и других городах. Общее число военных, которые будут помогать полиции в ближайшие дни, составляет 3 тысячи 800 человек. Под свою охрану военные возьмут "ключевые объекты", в том числе посольства иностранных государств. Также они будут помогать полиции обеспечивать безопасность на общественных мероприятиях.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.