Верховный суд Испании оставил в силе приговор Месси за уход от налогов

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Верховный суд Испании оставил в силе приговор футболисту "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, который в июле судом города Барселоны был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает Sputnik.

Месси в июле был обвинен по трем эпизодам уклонения от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав в 2007, 2008 и 2009 фискальных годах. При этом отцу Месси Хорхе, изначально получившему такой же срок — 21 месяц — как координатору мошеннической схемы, срок был сокращен до 15 месяцев.

Кроме того, Месси был оштрафован на 2 миллиона евро, а его отец – на сумму около 1,5 миллиона евро. Позднее стало известно, что аргентинский нападающий подал апелляцию на решение суда.

Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда существовали определенные прецеденты, которых в деле Месси и его отца нет. Таким образом, наказание для Месси и его отца, вероятно, будет носить условный характер.

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