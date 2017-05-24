В центре Манчестера эвакуируют жилой комплекс, где проходит спецоперация

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Силовики эвакуируют людей из жилого комплекса в центре Манчестера, где проходит спецоперация, пишет газета Manchester Evening News. © Fotolia / demerzel21 У Букингемского дворца задержали вооруженного ножом мужчину

Ранее сообщалось, что целью рейда является одна из квартир в здании на Грэнби-Роу. Помимо полицейских, в операции участвуют военные и пожарные.

Полиция Манчестера ранее заявляла об аресте трех подозреваемых в причастности к теракту на городском стадионе.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.