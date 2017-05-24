Смертник в Манчестере мог быть только переносчиком бомбы, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Смертник, совершивший подрыв на стадионе в Манчестере, мог быть только переносчиком, а не изготовителем взрывного устройства, сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что за терактом в Манчестере могла стоять "группа лиц", а не просто рожденный в этом городе одиночка.

"Полагают, что смертник был "посредником", использовавшим устройство, изготовленное кем-то другим", — написал в микроблоге Twitter корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.