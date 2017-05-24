СМИ узнали, что в здании кабмина Украины можно зайти на российские сайты

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Интернет-провайдер, обслуживающий кабинет министров Украины, до сих пор не заблокировал российские сайты, которые попали под санкции, в здании правительства по-прежнему есть к ним доступ, сообщило в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на своего корреспондента в кабинете министров.

"Обслуживающий кабинет министров интернет-провайдер не закрыл доступ к запрещенным российским социальным сетям", — сообщает агентство.

По данным корреспондента, без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi в кабмине можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru

Украинские провайдеры, по указу Порошенко, начали блокировать доступ к этим сайтам, вместе с тем еще не все провайдеры заблокировали российские сайты, подпавшие под санкции. В частности, один из крупнейших на Украине провайдер "Воля" заявил, что начал технические работы по блокированию, которые пообещал завершить до 1 июня.