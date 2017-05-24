В Италии возобновили движение поездов после проверки оставленного свертка

РИМ, 24 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Движение поездов возобновлено на железнодорожной ветке в итальянской области Абруццо после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу, сообщают Государственные железные дороги Италии.

Как ранее сообщалось, дорожные рабочие в понедельник утром обнаружили белый целлофановый сверток с проводами на перегоне между городами Монтесильвано и Сильви на побережье Адриатического моря. На место прибыли полиция и саперы.

"Движение, прерванное в 12.10 (13.10 мск — ред.) для проведения проверок железнодорожной полиции Италии, … было возобновлено в 13.20. Максимальная задержка поездов составила 60 минут", — говорится в сообщении.

Аналогичная ложная тревога объявлялась во вторник, когда в десятке метров от собора Святого Петра в Ватикане была обнаружена черная сумка.