Генпрокурор Украины признал, что ему не хватает юридического образования

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что ему не хватает юридического образования для работы на своей должности.
"Мне мешает отсутствие юридического образования, это правда. Я вынужден иногда признавать свои ошибки", — сказал Луценко, выступая в Верховной раде. Он предположил, что следующий генпрокурор обязательно будет с юридическим образованием.
С 2005 по 2010 год Луценко дважды занимал пост главы МВД Украины. В декабре 2010 года его арестовали по обвинению в растрате государственных средств в особо крупных размерах. После почти двухлетнего следствия Луценко признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2013 года он был помилован указом президента.