Генпрокурор Украины признал, что ему не хватает юридического образования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Святошинского районного суда Киева по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Святошинского районного суда Киева по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что ему не хватает юридического образования для работы на своей должности.

"Мне мешает отсутствие юридического образования, это правда. Я вынужден иногда признавать свои ошибки", — сказал Луценко, выступая в Верховной раде. Он предположил, что следующий генпрокурор обязательно будет с юридическим образованием.

Луценко занимает пост генпрокурора с мая 2016 года. Парламент утвердил его кандидатуру, которую представил президент. Перед этим Луценко возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко". По информации СМИ, Рада специально под его кандидатуру приняла закон, который позволяет генпрокурору не иметь высшего юридического образования. Это вызвало критику со стороны политиков и юристов.

С 2005 по 2010 год Луценко дважды занимал пост главы МВД Украины. В декабре 2010 года его арестовали по обвинению в растрате государственных средств в особо крупных размерах. После почти двухлетнего следствия Луценко признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2013 года он был помилован указом президента.