Полиция установила личности всех жертв теракта в Манчестере

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера сообщила, что установила личности всех погибших в результате теракта на "Манчестер Арене".

"Теперь мы уверены, что установили личности всех людей, трагично лишившихся жизни во время теракта на "Манчестер Арене"", — говорится в заявлении местной полиции, опубликованном в микроблоге Twitter.

Также сообщается, что полиция связалась со всеми родственниками погибших, им оказывается поддержка. В связи с количеством жертв криминалистическая экспертиза, вероятно, займет от четырех до пяти дней, после этого полиция официально огласит имена погибших.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.