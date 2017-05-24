Премьер Непала объявил об отставке

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал объявил в среду о своей отставке, сообщает издание Kathmandu Post.

Лидер "Коммунистической партии Непала (маоистский центр)" Дахал, известный также по прозвищу Прачанда, то есть "Лютый", возглавил правительство во второй раз 4 августа прошлого года. Эта произошло после выхода маоистов из коалиции с "Коммунистической партии Непала" (объединенная марксистско-ленинская, UML), в результате чего правительство Кхагды Прасада Оли ушло в отставку. Среди причин выхода маоистов из коалиции назывались невыполнение коалиционного соглашения, неэффективность правительства в усилиях по восстановлению страны после мощного землетрясение 2015 года и неуспехи в социальной политике.

Маоисты объединились с главной оппозиционной партией Непальский конгресс и сформировали новое правительство при поддержке ряда малых партий парламента. При этом лидеры Непальского конгресса и маоисты достигли политического соглашения, согласно которому сначала премьером будет назначен Дахал, а после девяти месяцев — представитель Конгресса. Именно с этой договоренностью издание связывает отставку Дахала — с момента вступления в должность прошло чуть больше девяти месяцев. Новым премьером, вероятнее всего, станет лидер Конгресса Шер Бахадур Деуба.

Объявляя об отставке в телеобращении к нации, Дахал заявил, что тем самым приходит к концу "длительная "засуха доверия" в непальской политике", пишет издание.