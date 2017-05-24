На Кипре считают, что санкции мало повлияли на отношения с Россией

НИКОСИЯ, 24 мая — РИА Новости. России и Кипру удалось сохранить тесные двусторонние отношения, несмотря на антироссийские санкции ЕС и падение рубля, заявил РИА Новости министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Йоргос Лаккотрипис.

"Бизнес Кипра и России нашел способ продолжить работу. У нас много российских компаний, у которых европейские офисы расположены здесь, на Кипре. Несмотря на спад, которой можно увидеть в отношениях между ЕС и Россией, Кипру и России удается работать вместе", — заявил Лаккотрипис.

Министр упомянул влияние санкций на экспорт кипрской сельскохозяйственной продукции в Россию.

"На сельскохозяйственной продукции это сказалось значительно. С первых дней санкций мы лишились возможности отправлять сельскохозяйственную продукцию на экспорт, в частности востребованную в России. В сравнении с размером экономики России это не такое большое количество, но для Кипра это было ощутимо", — добавил он.

Лаккотрипис подчеркнул, что в 2015 году туризм страны значительно пострадал на фоне того, что меньше российских туристов стали посещать Кипр из-за валютного курса рубля.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил, что отношения России и Кипра развиваются по всем без исключения направлениям — политический диалог, инвестиционное сотрудничество, межпарламентские связи.