На Кипре считают, что санкции мало повлияли на отношения с Россией

НИКОСИЯ, 24 мая — РИА Новости. России и Кипру удалось сохранить тесные двусторонние отношения, несмотря на антироссийские санкции ЕС и падение рубля, заявил РИА Новости министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Йоргос Лаккотрипис.
Министр упомянул влияние санкций на экспорт кипрской сельскохозяйственной продукции в Россию.
"На сельскохозяйственной продукции это сказалось значительно. С первых дней санкций мы лишились возможности отправлять сельскохозяйственную продукцию на экспорт, в частности востребованную в России. В сравнении с размером экономики России это не такое большое количество, но для Кипра это было ощутимо", — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом заявил, что отношения России и Кипра развиваются по всем без исключения направлениям — политический диалог, инвестиционное сотрудничество, межпарламентские связи.