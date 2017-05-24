Американец признался в краже оборудования для президентских вертолетов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Житель американского штата Виргиния признался в краже военного оборудования, предназначенного для президентских вертолетов, на общую сумму в 100 тысяч долларов и последующей продаже краденого на сайте eBay, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Бранден Бейкер признался, что вынес более 50 усилителей изображения и других приборов ночного видения с территории базы морской пехоты США, где обслуживаются вертолеты, на которых путешествует первое лицо государства.

По данным властей, преступления были совершены в 2013-2015 годах. Бейкеру грозит до десяти лет лишения свободы за кражу госсобствености, а также выплата 94 тысяч долларов в счет возмещения ущерба.

Окончательный приговор суд вынесет в августе.