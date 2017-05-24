В Польше возбудили уголовное дело в связи со взрывом в Манчестере

ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Польская прокуратура возбудила собственное уголовное дело в связи с терактом в Манчестере, где погибли двое граждан Польши, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Манчестере погибли два гражданина Польши, еще один тяжело ранен.

"Лодзьский отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции генеральной прокуратуры сегодня, 24 мая 2017 года, возбудил уголовное дело по факту совершения преступления террористического характера, которое произошло 22 мая 2017 года в Манчестере на территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. В результате этого преступного инцидента погибли двое граждан Польши и один польский гражданин был тяжело ранен", — говорится в сообщении.

Расследование ведется по "факту убийства нескольких человек, в том числе двух польских граждан, а также причинения тяжелого вреда здоровью многих людей, в том числе гражданину Польши". Расследование уголовного дела поручено Лодзьскому отделу Агентства внутренней безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).