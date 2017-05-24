СМИ нашли политика, "победившего" Трампа в рукопожатии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям, пишет Mashable. Меланья Трамп вновь поставила мужа в неловкое положение

На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов, сообщает Mashable.

Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как "дергай и тащи". Такое рукопожатие может являться "демонстрацией силы", полагает автор статьи.