Луценко предложил альтернативу "Бессмертному полку" на Украине

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил проводить 9 мая вместо "Бессмертного полка" акцию "Несокрушимая нация".

В Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. Полиция сообщила, что за нарушения в ходе акций по всей Украине были задержаны около 90 человек, пострадали более 30 человек. Наиболее масштабные потасовки произошли в Днепре (бывший Днепропетровск), открыто уловное дело.

"Я призываю всех, кто уважает Украину, 8 и 9 мая выходить с портретами и желто-голубыми флагами, портретами наших героев. Я готов выйти вместе с вами со своими двумя дедами, которые стояли под Рейхстагом, и своим сыном, который стоял под Песками (в Донбассе — ред.). И мы скажем — это наши герои. Акция называется "Несокрушимая нация", — сказал Луценко в среду, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде.