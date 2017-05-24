Президент Дутерте заявил, что не позволит ИГ* прийти на Филиппины

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не позволит террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) прийти на территорию его страны.

"Не позволю ИГ прийти (в страну)", — сказал Дутерте на пресс-конференции после возвращения из России, трансляцию которой вел телеканал RT.

Президент Филиппин был вынужден прервать свой визит в Россию в связи с непрекращающимися боестолкновениями в своей стране. Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.

Дутерте отметил в ходе своего выступления, что покинет свой пост, если не сможет противостоять проблемам внутри страны, в частности, терроризму. "Если я некомпетентен и не способен поддерживать порядок в этой стране, то позвольте (тогда) мне уйти и дать место кому-нибудь еще. Но я буду решать проблему", — добавил он.

При этом филиппинский лидер подчеркнул, что его ответ на возможные действия террористов будет "твердым". Он также сказал, что "не будет колебаться", чтобы сделать все возможное там, где это понадобится, для борьбы с терроризмом.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.