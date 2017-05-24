На бельгийской АЭС остановился реактор

© Фото : Sputnik Беларусь/Виктор Толочко Перейти в фотобанк В Еврокомиссии прокомментировали заявления Литвы по белорусской АЭС Автоматическая остановка реактора в результате технического "инцидента" произошла на АЭС "Дул" в бельгийской Фландрии, сообщила в среду компания-оператор Engie-Electrabel.

Отключение энергоблока произошло ближе к полуночи во вторник, однако об этом стало известно только в среду. Подробности не приводятся.

Перезапуск реактора ожидается в среду вечером.