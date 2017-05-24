Во Франции угроза терактов остается очень высокой, заявил Филипп

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Угроза террористических актов во Франции очень высока, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Угроза терактов остается на очень высоком уровне", — заявил Филипп по итогам заседания кабинета министров, где обсуждались, в частности, последствия теракта в британском Манчестере.

Премьер-министр отметил, что власти намерены сохранить пограничный контроль для обеспечения безопасности на национальной территории.

Ранее сообщалось, что режим ЧП во Франции может быть продлен до 1 ноября, правительству страны в ближайшее время предстоит подготовить новые меры по усилению безопасности перед лицом террористической угрозы.

Режим ЧП был введен по инициативе экс-президента Франсуа Олланда после терактов в Париже и трижды продлевался. Двадцатого июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения на территории страны на шесть месяцев. Позже режим ЧП был продлен до 15 июля.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).