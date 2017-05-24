Во Франции угроза терактов остается очень высокой, заявил Филипп

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Угроза террористических актов во Франции очень высока, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Премьер-министр отметил, что власти намерены сохранить пограничный контроль для обеспечения безопасности на национальной территории.
Ранее сообщалось, что режим ЧП во Франции может быть продлен до 1 ноября, правительству страны в ближайшее время предстоит подготовить новые меры по усилению безопасности перед лицом террористической угрозы.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).