В Манчестере мусульмане проведут богослужение в память о жертвах теракта

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Многоконфессиональное богослужение мусульман состоится в среду вечером в Манчестере в память о погибших в теракте, сообщают британские СМИ.

Организатором акции поминовения выступил фонд "Рамадан" (The Ramadhan Foundation), который объединяет различные мусульманские общины в Великобритании. Ожидается, что богослужение состоится в 17.00 по местному времени (19.00 мск) у исторического здания манчестерской ратуши.

По замыслу организаторов, служба даст возможность мусульманам и лидерам конфессий собраться вместе и выразить единство, сострадание и солидарность с жертвами теракта.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).