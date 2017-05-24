В Манчестере мусульмане проведут богослужение в память о жертвах теракта

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Многоконфессиональное богослужение мусульман состоится в среду вечером в Манчестере в память о погибших в теракте, сообщают британские СМИ.
По замыслу организаторов, служба даст возможность мусульманам и лидерам конфессий собраться вместе и выразить единство, сострадание и солидарность с жертвами теракта.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).