Кремль прокомментировал возможный военный альянс России, Китая и Филиппин

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Формирования тайного союза России, Китая и Филиппин не произойдет, Москва тайных содружеств не строит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не строит никаких тайных содружеств, она последовательно развивает отношения с другими государствами на взаимовыгодной основе и на основе взаимного уважения", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте о возможности военного альянса с Россией и Китаем и на вопрос о том, является ли встреча российского лидера Владимира Путина и Дутерте шагом на пути к созданию тайного содружества между тремя странами. "Нет, это шаг на пути развития двусторонних отношений", — сказал Песков.