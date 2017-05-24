В Раде потребовали признать незаконной блокировку российских соцсетей

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконной блокировку доступа к российским интернет-ресурсам и соцсетям на Украине.
"Фракция "Оппозиционного блока" и ряд внефракционных депутатов подали представление в Конституционный суд относительно признания неконституционными отдельных частей указа президента о введении санкций и других ограничительных мер в отношении ряда интернет-ресурсов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru", — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте "Оппозиционного блока".
На прошлой неделе в партии рассказали, что не намерены закрывать свои страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Кроме того, юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать указ незаконным. По словам мужчины, он не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".