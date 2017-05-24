Гройсман рассказал о "моде на украинский язык" по всему миру

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об "успехах" в популяризации украинского языка. Об этом он написал в поздравлении с Днем славянской письменности, размещенном на сайте правительства страны.

Гройсман заявил, что украинцы совершили "интеллектуальный подвиг", освободившись от "притеснений" русского языка, и призвал их к развитию "креативной" украинской культуры.

"Сегодня украинский язык и культура снова становится модной, влиятельной, востребованной в мире", — заключил он.

Сразу после февральского госпереворота Верховная рада, контроль над которой захватила прежняя оппозиция, признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального двуязычия в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.