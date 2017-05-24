МВД Британии недовольно утечкой данных о расследовании теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Утечка информации о расследовании теракта в Манчестере вызвала у британских властей раздражение, МВД сделает все, чтобы этого больше не повторилось, заявила глава министерства Эмбер Радд.

"Вызывает раздражение утечка за границу некоторой информации о расследовании.. мы ясно дали понять нашим друзьям, что таких утечек больше не будет", — сказала Радд в интервью Би-би-си.

В понедельник вечером, сразу после теракта источники СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования, в том числе называли личность террориста, обстоятельства совершения преступления.

"Британская полиция очень ясно давала понять, что хочет контролировать потоки информации, чтобы обеспечить целостность расследования и эффект неожиданности, так что очень раздражает тот факт, что информация пошла из других источников", — сказала Радд.

Отвечая на вопрос о том, считает ли она, что американцы повредили ходу расследования, министр ответила: "Так резко я бы не стала выражаться, но могу сказать, что мы им четко дали понять наше отношение к ситуации и то, что такое не должно повториться".

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).