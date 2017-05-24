МВД Британии недовольно утечкой данных о расследовании теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Утечка информации о расследовании теракта в Манчестере вызвала у британских властей раздражение, МВД сделает все, чтобы этого больше не повторилось, заявила глава министерства Эмбер Радд.
В понедельник вечером, сразу после теракта источники СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования, в том числе называли личность террориста, обстоятельства совершения преступления.
"Британская полиция очень ясно давала понять, что хочет контролировать потоки информации, чтобы обеспечить целостность расследования и эффект неожиданности, так что очень раздражает тот факт, что информация пошла из других источников", — сказала Радд.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).