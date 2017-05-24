Рада ратифицировала договор с НАТО по охране информации

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Парламент Украины со второй попытки ратифицировал административные договоренности по охране информации с ограниченным доступом между украинским правительством и Организацией Североатлантического договора, такое решение на заседании в среду поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ был подписан 28 сентября 2016 года в Киеве.

"Ратификация административных договоренностей, создавая правовые основы для осуществления обмена информацией с ограниченным доступом и обеспечения ее взаимной охраны, будет способствовать повышению эффективности взаимовыгодного сотрудничества Украины с НАТО", — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно договору, субъектами его выполнения с украинской стороны являются государственные органы, предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с национальным законодательством осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, и получили разрешение на передачу секретной информации иностранному партнеру.

Административные договоренности обязывают компетентные органы Украины и Альянса обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением субъектами сотрудничества требований закона при обмене информацией с ограниченным доступом, а также определяют пути и каналы передачи такой информации.