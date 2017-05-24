В Египте зарезали владельца турфирмы вместе с русской женой

КАИР, 24 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Владелец египетской турфирмы и его жена-россиянка были обнаружены убитыми на частной вилле в городе Шарм-эш-Шейх на Красном море в Египте, пишет новостной портал Cairoportal со ссылкой на официальное заявление египетской полиции.

По подозрению в убийстве задержан бухгалтер турфирмы, которой владел убитый.

По имеющейся информации, преступление было совершенно на днях в частном доме близ курорта Amwaj в районе Набк в Шарм-эш-Шейхе. Ссора между двумя мужчинами (сорокалетним владельцем турфирмы с двойным египетско-итальянским гражданством и его бухгалтером) возникла из-за денег. Завязалась драка, в ходе которой бухгалтер убил главу турфирмы холодным оружием. Затем он убил и жену своего работодателя (сорокалетнюю россиянку Александру, уточняет издание), поскольку она хотела позвать на помощь. Проводится расследование.