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Беспилотники Ирана кружат над авианосцем США

13:0124.05.2017
(обновлено: 13:02 24.05.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H.W. BushАмериканский авианосец George H.W. Bush
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush

Илья Плеханов, для РИА Новости

Появление иранских беспилотников над авианосной группой США в Персидском заливе становится сегодня обычным делом. Как недавно заявил капитан авианосца "Джордж Буш", беспилотники Ирана приближаются к кораблю теперь практически каждый день.

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Израиля
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Американцы используют этот авианосец для нанесения авиаударов по террористам из ИГ* в Сирии и Ираке, а иранцы с помощью своих дронов внимательно отслеживают все их операции. Это вызывает сильнейшее раздражение у американских военных, но ничего поделать они не могут — все происходит в международных водах.

Дроны треплют нервы

Первые полеты беспилотников Ирана над американскими кораблями фиксировали еще в 2012 году. Тогда рядом с авианосцем порой пролетали не только дроны, но даже патрульные самолеты ВВС Ирана P-3F, которые способны нести противокорабельное вооружение.

Запуск ракеты с эсминца USS Porter (DDG 78) в Средиземном море. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
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Уилл Пеннингтон, капитан авианосца "Джордж Буш", неделю назад сообщил, что надоедливые иранские беспилотники — это не просто какие-нибудь радиоуправляемые игрушки, а полноценные военные разведывательные аппараты.

По словам Пеннингтона, у авианосца есть системы защиты от дронов: можно поднять в воздух вертолеты, а помощь могут оказать и корабли сопровождения. При появлении беспилотников Ирана на авианосце повышают боеготовность и каждый раз отрабатывают и шлифуют процедуры по защите корабля. 

© AFP 2017 / Mohammed Al-ShaikhМоряки на палубе авианосца ВМС США George H.W. Bush в Персидском заливе
© AFP 2017 / Mohammed Al-Shaikh
Моряки на палубе авианосца ВМС США George H.W. Bush в Персидском заливе

Но все это, безусловно, действует на нервы.

Как заявил Пеннингтон, "любой день может стать этим днем", подразумевая, что никогда не предугадаешь, когда иранский беспилотник может стать реальной угрозой безопасности кораблей, самолетов и экипажа.

Американский фрегат USS Stark, атакованный иракским самолетом Mirage F4. 17 мая 1987
© AFP 2017 / Mike Nelson
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Поэтому каждое появление дрона рассматривается как потенциальная боевая ситуация, но Пеннингтон пока не готов сбивать беспилотники Ирана, так как это может привести к эскалации и без того напряженных отношений с Тегераном и в корне изменить стратегическую ситуацию в регионе.

С другой стороны, американцы не хотят расслабляться и становиться той самой лягушкой в теплой воде, которую в итоге сварили, повышая градус постепенно. Пеннингтон понимает, что нельзя привыкать к появлению иранских дронов, давать им свободу, позволяя с каждым разом приближаться все ближе и ближе к кораблям.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции по иранской ядерной программе. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Безусловно, мало кто верит, что США откроют огонь по иранским беспилотникам или Иран использует дроны для реальной атаки на американские корабли. Тем более что с помощью съемки с беспилотника даже с близкого расстояния иранцы, по сути, не могут получить никакой секретной и важной информации.

Тем не менее в 2014 году Иран объявил, что принял на вооружение дроны-камикадзе Raad, начиненные взрывчаткой, которые призваны стать "мобильной бомбой" для атак на наземные и морские цели. Потопить корабль такой дрон вряд ли сможет, но вполне способен повредить палубу авианосца, а это приведет к проблемам со взлетом и посадкой самолетов. Именно такого сценария американцы опасаются больше всего.

Иранские беспилотные программы

Иран работает над военными беспилотниками еще со времен Ирано-иракской войны 80-х годов. Разработки касаются как разведывательных, так и ударных аппаратов, а также целой линейки дронов-камикадзе.

Военный парад в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Первый иранский разведывательный дрон Abadil появился в воздухе в 1986 году. Чуть позже во время Ирано-иракской войны к нему присоединился беспилотник Mohajer. По некоторым данным, с него можно было запускать гранаты от РПГ, что делало Mohajer одним из первых ударных дронов в мире.

Затем последовало создание дронов-камикадзе Karrar и Hazem, сделанных по образцам американских беспилотных мишеней 70-х годов. 

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника Karrar
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника Karrar

Время от времени Иран демонстрирует разные ударные машины, как, например, Fotros в 2013 году или H-110 Sarir и Hamaseh. Но специалисты сомневаются, что Ирану действительно удалось создать хотя бы один реальный ударный беспилотник, способный эффективно запускать ракеты "воздух — земля".

Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новые модели своих беспилотников Иран зачастую демонстрирует после того, как ему удается завладеть сбитыми или упавшими дронами Израиля или США. В 2012 году Иран заявил, что сбил разведывательный американский беспилотник ScanEagle, и вскоре представил свою внешне очень похожую версию Yasir и модель Kavosh. Иранский ударно-разведывательный дрон Shahed-129, который используется в Сирии, по мнению аналитиков, сильно напоминает израильский Hermes 450. Иранский Fotros похож на израильский Heron. Ударный дрон Saeqeh Ирана мог быть сделан после захвата американского RQ-170 Sentinel в 2011 году. В 2013 году в Германии арестовали иранцев, которые в 2008-2009 годах вывезли из страны двигатели для беспилотников под видом запчастей для водных скутеров. Данные моторы могли быть использованы в иранских дронах Abadil 3. 

© AFP 2017 / ISNA/ ISNA News AgencyИранский беспилотник Fotros
© AFP 2017 / ISNA/ ISNA News Agency
Иранский беспилотник Fotros
Корпус стражей исламской революции. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Так или иначе, Иран активно работает в этом направлении. В прошлом году на аэрокосмических выставках был представлен уже иранский беспилотный вертолет Nazzer. А бригадный генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран теперь входит в четверку стран с самыми развитыми беспилотными технологиями.

Сегодня Иран поставляет свои беспилотники группировкам "Хезболла"* и "Хамас"*, сирийским властям, хуситам в Йемене, Судану. На базе иранских беспилотников создает свои модели Венесуэла.

Американский беспилотник. Архивное фото
© Фото : public domain
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В 2017 году командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что в Иране понимают важность беспилотных технологий в современном мире и в армии Ирана теперь повсеместно будут использоваться дроны, а также появятся специальные подразделения, ответственные за применение беспилотников во время ночных миссий и полетов на дальние расстояния.

Западные аналитики прогнозируют, что со снятием санкций Иран еще больше активизирует поиск новейших беспилотных технологий и ищет партнеров в первую очередь в России, Белоруссии, Чехии, Индии и Китае.

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