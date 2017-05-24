МВД Великобритании: террорист в Манчестере ездил в Ливию

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Салман Абеди, подозреваемый в совершении теракта в Манчестере, недавно побывал в Ливии, сообщила в среду журналистам министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд.

"По моим данным, он действительно недавно вернулся из Ливии", — сказала Радд журналистам, комментируя ранее появившуюся в иностранных СМИ информацию.

Она также подтвердила, что Абеди был известен британским спецслужбам.

"Я не удивлена, что ИГИЛ* взяла на себя ответственность", — отметила министр.

Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.