Greenpeace провел акцию в Ватикане перед визитом Трампа

РИМ, 24 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Накануне визита президента США Дональда Трампа в Ватикан активисты международной экологической организации Greenpeace провели поздно вечером во вторник акцию, спроецировав на купол Собора Святого Петра световую надпись "Planet Earth First", сообщила квестура (полицейское управление) Рима.
#greenpeace #PlanetEarthFirst #TrumpinItalia pic.twitter.com/fPR8ZkS2lV— Alice Testa (@alicetesta) 24 мая 2017 г.
Судя по всему, таким образом "зеленые" хотели обратить внимание общественности на серьезную разницу во взглядах нынешнего главы Белого дома и папы Римского Франциска по проблеме изменений климата на планете.
Президент Трамп в среду утром нанес визит в Ватикан, где впервые встретился с папой Римским Франциском. Их беседа продолжалась около 30 минут.