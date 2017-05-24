Greenpeace провел акцию в Ватикане перед визитом Трампа

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

РИМ, 24 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Накануне визита президента США Дональда Трампа в Ватикан активисты международной экологической организации Greenpeace провели поздно вечером во вторник акцию, спроецировав на купол Собора Святого Петра световую надпись "Planet Earth First", сообщила квестура (полицейское управление) Рима.

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Судя по всему, таким образом "зеленые" хотели обратить внимание общественности на серьезную разницу во взглядах нынешнего главы Белого дома и папы Римского Франциска по проблеме изменений климата на планете.

По информации квестуры, в акции приняли участие восемь человек. Несмотря на беспрецедентно высокий уровень безопасности, который правоохранительные органы Италии обеспечивает в Риме во время визита Трампа, полицейские не стали принимать какие-то меры в отношении активистов Greenpeace и ограничились установлением личности всех участников акции. Согласно сообщению квестуры, сделано это было "с учетом неопасности данной инициативы".

Президент Трамп в среду утром нанес визит в Ватикан, где впервые встретился с папой Римским Франциском. Их беседа продолжалась около 30 минут.