В Японии сотрудника компании наказали понижением за участие в профсоюзе

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудника известной компании по организации переездов назначили "главным по шредеру" (аппарату по измельчению бумаги), отстранив от прежней должности, за то, что он принял участие в профсоюзном движении.

Участие в профсоюзе было воспринято компанией как отсутствие лояльности. Уничтожение ненужных документов сделали единственной обязанностью бывшего сотрудника коммерческого отдела. Об этом назначении сообщалось на доске объявлений, что, по мнению сотрудника, наносило урон его чести и достоинству.

Мужчина обратился суд, который в среду убедил стороны в необходимости примирения с условием, что компания принесет сотруднику извинения и восстановит в прежней должности. Как сообщил пострадавший телекомпании NHK, он удовлетворен решением, но хочет с "призвать к улучшению условий труда других сотрудников". С июня он возобновит работу на прежнем месте. Компания признала факт мирного решения иска, но отказалась давать комментарии.

В Японии нередки случаи, когда неугодного по тем или иным причинам сотрудника переводят на неинтересную для него работу или работу, предполагающую значительно более низкую квалификацию. Бывает, что оставляя прежним оклад, сотрудника фактически лишают возможности работать, вынуждая его приходить на службу и бесцельно проводить рабочее время, но при этом получать за это деньги. Считается, что такая ситуация является невыносимой, что заставляет сотрудника рано или поздно подать заявление об уходе.