СМИ узнали, сколько Германия потратила на беженцев в 2016 году

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Расходы Германии на беженцев в 2016 году составили около 20 миллиардов евро, при этом 9,3 миллиарда были выделены в качестве помощи федеральным землям и коммунам, сообщила в среду газета Rheinische Post со ссылкой на попавший в распоряжение издания правительственный доклад.

Согласно докладу, федеральные власти выплатили землям 5,5 миллиардов евро на расходы, связанные с еще не получившими статус беженцев мигрантами. Еще два миллиарда евро было выделено на интеграцию беженцев в немецкое общество. Среди прочего 400 миллионов евро было направлено на возмещение убытков земель, связанных со строительством центров размещения, 350 миллионов евро — в качестве компенсации расходов, связанных с несовершеннолетними мигрантами, прибывшими в ФРГ без сопровождения.

Самая значительная помощь была оказана землям Северный Рейн-Вестфалия (1,2 миллиарда евро), Бавария (860 миллионов) и Баден-Вюртемберг (728 миллионов).

Расходы самих федеральных властей на беженцев составили около 20 миллиардов евро. "Дополнительные издержки в размере более 11 миллиардов евро пошли в частности на меры по борьбе с причинами миграции", — цитирует издание доклад.