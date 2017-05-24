СМИ узнали, сколько Германия потратила на беженцев в 2016 году

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Расходы Германии на беженцев в 2016 году составили около 20 миллиардов евро, при этом 9,3 миллиарда были выделены в качестве помощи федеральным землям и коммунам, сообщила в среду газета Rheinische Post со ссылкой на попавший в распоряжение издания правительственный доклад.
Самая значительная помощь была оказана землям Северный Рейн-Вестфалия (1,2 миллиарда евро), Бавария (860 миллионов) и Баден-Вюртемберг (728 миллионов).
Расходы самих федеральных властей на беженцев составили около 20 миллиардов евро. "Дополнительные издержки в размере более 11 миллиардов евро пошли в частности на меры по борьбе с причинами миграции", — цитирует издание доклад.