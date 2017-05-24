В Николаеве горит судно ВМС Украины

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины загорелось в среду на площадке Черноморского судостроительного завода в городе Николаев, сообщает местное издание "Никвести" со ссылкой на источники из числа сотрудников судостроительного предприятия.

"Сегодня в Николаеве на площадке компании "Smart Maritime Group" (Черноморский судостроительный завод – прим.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины", — говорится в сообщении.

По данным издания, к ликвидации привлечены пять бригад спасателей, корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.

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