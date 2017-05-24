В Николаеве горит судно ВМС Украины

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины загорелось в среду на площадке Черноморского судостроительного завода в городе Николаев, сообщает местное издание "Никвести" со ссылкой на источники из числа сотрудников судостроительного предприятия.
По данным издания, к ликвидации привлечены пять бригад спасателей, корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.
https://t.co/bpr7ddOGAP В Николаеве на судостроительном заводе горит судно ВМС Украины #Николаеве #судостроительном #судно #Николаев— Fromua.news (@fromua_news) 24 мая 2017 г.