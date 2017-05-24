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Встреча папы Римского и Трампа в Ватикане продлилась полчаса

11:2424.05.2017
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© AFP 2017 / Alessandra Tarantino, poolПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во вермя встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017
© AFP 2017 / Alessandra Tarantino, pool

РИМ, 24 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Встреча папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа в Апостольском дворце Ватикана продолжалась чуть более 30 минут.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп прибыл в Ватикан, где впервые встретится с папой Франциском
К понтифику президент США прибыл в сопровождении 12 представителей американской делегации. Его супруга Меланья и дочь Иванка по ватиканским канонам были одеты в темные платья, их головы были покрыты кружевными платками.

После короткого приветствия и рукопожатия папа Франциск и Трамп уединились в зале Апостольской библиотеки. По завершении их получасовой беседы американский президент представил понтифику всех членов делегации, включая мужа Иванки Джареда Кушнера, после чего состоялся обмен подарками. Понтифик преподнес Трампу изображение оливковой ветви как символа мира и тексты трех своих обращений. В ходе небольшого обмена репликами Франциск спросил у Меланьи, что у них было на ужин в итальянской столице, на что та со смехом ответила, что они ели пиццу.

В настоящее время президент США проводит встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. А для остальных гостей из США проводят экскурсию в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра. Папа Римский же отправился на традиционную аудиенцию к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

Трансляцию встречи вело государственное телевидение Ватикана. О содержании беседы между президентом и понтификом не сообщается.

Следующими пунктами программы Трампа станут переезд в Квиринальский дворец и встреча с президентом республики Серджо Маттареллой и последующие переговоры в резиденции американского посла с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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