Бойцов американской Нацгвардии научат русской военной терминологии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии, сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте госзакупок США.
Кроме военных терминов программа должна включать обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями.
Также в рамках тендера ведомство набирает инструкторов для преподавания арабского, французского и испанского языков.