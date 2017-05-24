Бойцов американской Нацгвардии научат русской военной терминологии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии, сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте госзакупок США.

Языковую подготовку будут проходить бойцы 20-го парашютно-десантного полка Нацгвардии, так называемые "Зеленые береты". Курсы продлятся от трех до шести недель и будут проходить с понедельника по пятницу на протяжении девяти часов, говорится в описании тендера.

Кроме военных терминов программа должна включать обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями.

Также в рамках тендера ведомство набирает инструкторов для преподавания арабского, французского и испанского языков.