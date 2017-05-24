В МВД Франции рассказали о подозреваемом в совершении теракта в Манчестере

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди, возможно, посещал Сирию, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).

"Сегодня мы знаем только то, что нам сказали британские следователи: кто-то, имевший британское гражданство и ливийское происхождение, кто внезапно после поездки в Ливию, а потом, возможно и в Сирию, стал экстремистом и решил совершить эту атаку", — сказал Коллон.

Уточняя информацию о возможной поездке подозреваемого, министр отметил, что этими сведениями располагали французские и британские спецслужбы.

Говоря о том, действовал ли Абеди самостоятельно или за ним стоит некая группа лиц, Коллон отметил, что "это еще не точно, но возможно".

"В любом случае, были связи с "Исламским государством"*, о которых уже известно доподлинно", — добавил министр.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки заявил, что Абеди имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида" и проходил подготовку за рубежом.

До этого газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.