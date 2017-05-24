В МВД Франции рассказали о подозреваемом в совершении теракта в Манчестере

ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди, возможно, посещал Сирию, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.
"Сегодня мы знаем только то, что нам сказали британские следователи: кто-то, имевший британское гражданство и ливийское происхождение, кто внезапно после поездки в Ливию, а потом, возможно и в Сирию, стал экстремистом и решил совершить эту атаку", — сказал Коллон.
Уточняя информацию о возможной поездке подозреваемого, министр отметил, что этими сведениями располагали французские и британские спецслужбы.
Говоря о том, действовал ли Абеди самостоятельно или за ним стоит некая группа лиц, Коллон отметил, что "это еще не точно, но возможно".
"В любом случае, были связи с "Исламским государством"*, о которых уже известно доподлинно", — добавил министр.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки заявил, что Абеди имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида" и проходил подготовку за рубежом.
До этого газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.