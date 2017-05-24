Глава МВД Британии: террорист в Манчестере был известен разведслужбам

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд сообщила, что подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере Салман Абеди был известен разведывательным службам.

"Он был известен в некоторой степени разведывательным службам", — заявила Радд телеканалу Sky News.

Радд также сообщила телеканалу Би-би-си, что, вероятно, Абеди действовал не один.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что за терактом в Манчестере стоит "группа лиц", а не просто рожденный в этом городе одиночка.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.