Патрушев: Россия готова помочь в расследовании теракта в Британии

ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая — РИА Новости. Россия готова оказать всестороннее содействие в расследовании терактов в Великобритании и на Филиппинах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За последние несколько дней кровавые теракты произошли в целом ряде государств, в том числе позавчера вечером в Великобритании и вчера днем на Филиппинах", — сказал он в среду на открытии восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Уважаемые главы делегаций, коллеги. Полагаю важным выразить нашу солидарность и поддержку семьям погибших и пострадавших. Организаторы терактов должны понести заслуженное наказание. Россия, надеюсь, так же как и ваши страны, готова оказывать государствам, пострадавшим от рук террористов, всестороннюю помощь в расследовании этих деяний", — отметил Патрушев.