На юге Филиппин боевики взяли в плен священника и прихожан

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Церковь на Филиппинах сообщила, что священник и несколько прихожан взяты в плен вооруженными людьми на юге страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Глава Конференции католических епископов Филиппин Сократес Вилехас (Socrates Villegas) и другие церковные лица сообщили в среду, что вооруженные люди проникли в собор в городе Марави (остров Минданао) и взяли в плен персонал в соборе и более десяти прихожан. Как отмечает агентство, произошло это в момент столкновений между правительственными войсками и боевиками.

По словам Вилехаса, вооруженные люди пригрозили убить пленников, "если правительственные силы, развернувшие наступление против них, не будут отозваны".

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.