На юге Филиппин боевики взяли в плен священника и прихожан

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Церковь на Филиппинах сообщила, что священник и несколько прихожан взяты в плен вооруженными людьми на юге страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам Вилехаса, вооруженные люди пригрозили убить пленников, "если правительственные силы, развернувшие наступление против них, не будут отозваны".
Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.