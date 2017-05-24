В Швейцарии впервые за 20 лет выявили сибирскую язву у животного

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сибирская язва выявлена у погибшего животного на ферме крупного рогатого скота в Швейцарии вблизи с границей Франции, это первый за 20 лет случай обнаружения в стране данного заболевания у животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Всемирная организация здоровья животных (OIE) сообщает, что Федеральная ветеринарная служба Швейцарии (ФВС) 8 мая сего года уведомила OIE о случае заболевания сибирской язвой на одной из ферм крупного рогатого скота в северно-западном кантоне Швейцарии на границе с Францией", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пробы, взятые у павшего животного, подтвердили диагноз.

"По сообщениям швейцарской прессы, под подозрением в заражении сибирской язвой находятся по крайней мере еще два животных. Однако в последующих отчетах ФВС от 16.05.2017 и 22.05.2017, представленных в OIE, не сообщается о новых случаях гибели коров", — уточняет Роспотребнадзор.

В сообщении добавляется, что в кантоне введен карантин, уничтожаются отдельные продукты и отходы, проводится вакцинация, персонал фермы и другие люди, имевшие контакт с заболевшими и подозреваемыми в заражении животными, находятся под контролем врачей.

"Официальные данные свидетельствуют, что последний случай сибирской язвы у животных был зарегистрирован в Швейцарии в 1997 году", — подчеркивает Роспотребнадзор.