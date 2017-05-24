В Швейцарии впервые за 20 лет выявили сибирскую язву у животного

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сибирская язва выявлена у погибшего животного на ферме крупного рогатого скота в Швейцарии вблизи с границей Франции, это первый за 20 лет случай обнаружения в стране данного заболевания у животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В нем отмечается, что пробы, взятые у павшего животного, подтвердили диагноз.
"По сообщениям швейцарской прессы, под подозрением в заражении сибирской язвой находятся по крайней мере еще два животных. Однако в последующих отчетах ФВС от 16.05.2017 и 22.05.2017, представленных в OIE, не сообщается о новых случаях гибели коров", — уточняет Роспотребнадзор.
В сообщении добавляется, что в кантоне введен карантин, уничтожаются отдельные продукты и отходы, проводится вакцинация, персонал фермы и другие люди, имевшие контакт с заболевшими и подозреваемыми в заражении животными, находятся под контролем врачей.
"Официальные данные свидетельствуют, что последний случай сибирской язвы у животных был зарегистрирован в Швейцарии в 1997 году", — подчеркивает Роспотребнадзор.